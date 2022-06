"Muistutetaan, että Suomi on pieni sotilasmahti" – Näkyykö Nato-hakemus lippujuhlan paraatissa lauantaina?

Paraateja tutkinut emeritusprofessori Juhani U. E. Lehtonen arvioi, että Puolustusvoimat on ottanut kansainvälisen mielenkiinnon huomioon.

– Voisi kuvitella, että nyt muistutetaan, että Suomi on sellainen pieni sotilasmahti, jollaisena sitä on mainostettu, Lehtonen sanoi.

Sotilasperinteitä tutkinut Lehtonen sanoo, että Suomen puolustusratkaisuihin kohdistunut kansainvälinen kiinnostus voi näkyä paraatijoukoissa esimerkiksi sillä, että katselmuksessa esitellään modernia kalustoa. Suomi on ollut viime kuukaudet esillä kansainvälisessä mediassa puolustusliitto Naton jäsenyyden hakemisen vuoksi.

Lauantain paraatiin osallistuukin ensimmäistä kertaa puolustusvälineyhtiö Patrian valmistama 6x6 miehistönkuljetusvaunu, josta Puolustusvoimat on tilannut testausta varten esisarjan. Niistä ensimmäiset vasta luovutetaan Maavoimille.

Kansainvälisiä uutistoimistoja on kuitenkin ilmoittautunut seuraamaan paraatin kulkua.

Jämptistä marssista "kansalaisjuhlaksi"

Suomalaisten paraatiperinne on emeritusprofessori Lehtosen mukaan ottanut vaikutteita Venäjältä ja Saksasta. Venäjä-vaikutteet ovat perua autonomian ajalta, kun taas Saksassa kouluttautuneet jääkärit toivat kokemuksiaan kotimaahan 1900-luvun alussa.

– Henki on se, että tuolla meidän poikamme marssivat, ja kyllä he osaavat marssia. Tämä on ehkä jopa ainutlaatuista maailmassa, Lehtonen sanoi.