Suomen Hornet-hävittäjät puretaan pääosin ensin varaosiksi ja lopulta hävitetään, kun ne poistuvat seuraavien viiden vuoden kuluessa käytöstä.
Ilmavoimien komentaja Timo Herranen kertoo Uutisextrassa, ettei F/A-18 Hornet -hävittäjiä todennäköisesti jää myyntiin, koska ilmavoimien suunnitelmissa on lentää ne loppuun.
– Elinkaaren jatkaminen ensi vuosikymmenelle on vaikeata, ellei mahdotonta. Se edellyttäisi isoja rakenteellisia korjauksia. Ja osaa osista ei enää valmisteta. Esimerkiksi keskirunko ja muut runko-osat olisi erittäin vaikea korvata ja olisi todella suuri kustannus, Herranen sanoo.
Ukraina julkisti vähän aikaa sitten suuren hävittäjädiilin ruotsalaisten Gripen-hävittäjien hankkimiseksi, joten Ukraina ei haikaile Suomen vanhojen hävittäjien perään.
Hornetit ovat lisäksi viiden vuoden kuluttua työnsä tehneet.
– Suorituskyky ensi vuosikymmenellä tässä meidän ympäristössä tai Ukrainassa olisi sellainen, ettei sillä kyvyllä enää kunnolla pärjäisi, Herranen selvittää.
Suomi saa ensi vuodesta alkaen vähitellen käyttöön uusia F-35-hävittäjiä.
Ainakin yksi museoidaan
Nykyiset Hornet-hävittäjät menevät pääosin purkuun sitä mukaa, kun uusia F-35-koneita valmistuu Suomen käyttöön.