Suomen Hornet-hävittäjät puretaan pääosin ensin varaosiksi ja lopulta hävitetään, kun ne poistuvat seuraavien viiden vuoden kuluessa käytöstä.

Ilmavoimien komentaja Timo Herranen kertoo Uutisextrassa, ettei F/A-18 Hornet -hävittäjiä todennäköisesti jää myyntiin, koska ilmavoimien suunnitelmissa on lentää ne loppuun.

– Elinkaaren jatkaminen ensi vuosikymmenelle on vaikeata, ellei mahdotonta. Se edellyttäisi isoja rakenteellisia korjauksia. Ja osaa osista ei enää valmisteta. Esimerkiksi keskirunko ja muut runko-osat olisi erittäin vaikea korvata ja olisi todella suuri kustannus, Herranen sanoo.

Ukraina julkisti vähän aikaa sitten suuren hävittäjädiilin ruotsalaisten Gripen-hävittäjien hankkimiseksi, joten Ukraina ei haikaile Suomen vanhojen hävittäjien perään.

Hornetit ovat lisäksi viiden vuoden kuluttua työnsä tehneet.

– Suorituskyky ensi vuosikymmenellä tässä meidän ympäristössä tai Ukrainassa olisi sellainen, ettei sillä kyvyllä enää kunnolla pärjäisi, Herranen selvittää.

Suomi saa ensi vuodesta alkaen vähitellen käyttöön uusia F-35-hävittäjiä.

Ainakin yksi museoidaan

Nykyiset Hornet-hävittäjät menevät pääosin purkuun sitä mukaa, kun uusia F-35-koneita valmistuu Suomen käyttöön.