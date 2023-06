Hallitus varaa yli 300 miljoonaa euroa uuteen Kela-korvausmalliin – professori: Rahat saattavat mennä hukkaan

– Kela-korvausten kasvattaminen on ongelmallista, koska tämä ei kata pitkäaikaissairaiden tarpeita. Tämä muistuttaa tällaisenään palveluseteliä, joka on ollut hirveän tehoton. Olisin antanut tuon rahan hyvinvointialueille. Miten tämä ohjataan niin, että he joilla on suurin tarve, hyötyy tästä eniten eikä niin, että taas hoidetaan terveitä eikä niitä sairaita? Helsingin yliopistossa työskentelevä Patja kysyy.