Yksi taho toi SM-liigaan upeita sensaatiotarinoita – Jyrki Aho väläyttelee uusilla tapauksilla: "Niitä on tulossa"

Jos miettii edellistä SM-liigakautta, takaisin pääsarjaan nostettu Kiekko-Espoo näyttäytyi julkisuuteen päättäväisenä, ennakkoluulottomana ja sitkeänä joukkueena. Se oli myös taho, jonka riveistä ponnistettiin huipulle. Mutta kuka on seuraava sensaationimi Petteri Rimpisen ja Arttu Tuomaalan jälkeen?

Jos mennyttä kautta tarkistelee koko joukkueen osalta, Kiekko-Espoo suoriutui varsin mukiinmenevällä tavalla sen jälkeen, kun se palasi takaisin Suomen pääsarjatasolle. Kiekko-Espoo oli runkosarjassa kahdeksas, minkä myötä se kohtasi pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Tapparan.

Kiekko-Espoo laittoi hallitsevan mestarin koville, kun joukkueiden välinen sarja eteni viidenteen ja ratkaisevaan otteluun. Siellä Tappara oli parempi Otto Rauhalan jatkoeräosuman avulla.

Uuden kauden alla Kiekko-Espooseen kohdistuu kysymysmerkkejä. Se ei tehnyt isojen taloustappioiden keskellä isompia hankintoja ja paperilla sen rosteri ei ole vahvistunut mitenkään merkittävällä tavalla.

– Olemme pienen budjetin seura ja olemme yhä vähän jälkijunassa. Maksamme vielä tälläkin kaudella hintaa siitä, että liigapaikka varmistui niin myöhäisessä vaiheessa. Tuo on aiheuttanut tietynlaista päänvaivaa, mutta semmoista elämä on. Elämme sitä elämää, mikä meillä on, Kiekko-Espoon päävalmentaja Jyrki Aho sanoo seuran liigapaluun jäljiltä MTV Urheilulle.

Ahon mukaan Liigan paluukausi osoitti Kiekko-Espoolle sen, miten seuralla on vielä monessa asiassa parantamisen varaa.

Kiekko-Espoolla on ollut omia vaikeuksia harjoituskauden aikana. Muun muassa maalinteko on tuottanut sille tuskaa, eikä espoolaisjoukkue ole saanut aina parasta otetta pelistä.

– Kyllähän tässä toistuu nyt valmentajien sama vanha laulu, eli se, että harjoituspelien ja ensimmäisten 20 runkosarjamatsin yhteydessä pitää saada asioita kuntoon. Se on ihan normaalia. Olemme opetelleet, että kuinka paljon voittaminen vaatii, Aho käy läpi mennyttä.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Arttu Tuomaala (kuvan numero 78) debytoi vahvasti Liigassa viime kaudella.Tomi Natri /All Over Press

Kuka astuu nyt esiin?

Kiekko-Espoon viime kauden tarinassa nuoret pojat näyttelivät suurta roolia. Joukkueen tolppien välissä Petteri Rimpinen hurmasi jo syksystä lähtien. Hän vakuutti liigakaukaloiden lisäksi myös nuorten maajoukkueessa, vieden Suomen aina finaaliin asti alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa.

Kiekko-Espoon hyökkäyksessä liigadebytantti Arttu Tuomaala takoi puolestaan varsin kelpo jälkeä (59 runkosarjaottelua, 10+23=33). Hän oli isosti esillä myös keväällä, kun Kiekko-Espoo laittoi Tapparan ahtaalle.

– Viime vuonna meillä oli paljon onnistujia, Kiekko-Espoon päävalmentaja Aho ynnäilee.

– Nytkin on aika paljon nuoria poikia tulossa tuolta (juniorijoukkueista). Heillä on totta kai paljon oppimista turvallisen pelaamisen osalta, mutta samaan aikaan heillä on juuri oikeanlaista hyökkäystaitoa. Kun nuo ja fysiikka rupeavat yhdistymää, sitten ruvetaan puhumaan siitä, että voi Liigassa pelata. Siellä on paljon sellaista oivaltamista nuorilla kavereilla. Se on kiva juttu. Kaikki kasvavat ajallaan, Aho jatkaa.

Kiekko-Espoon kohdalla mielenkiintoinen kysymys on se, että löytyykö sen riveistä uusia Petteri Rimpisiä tai Arttu Tuomaaloita. Eli uusia sensaatiotarinoita.

– Kyllä mää uskon, että niitä on tuolta tulossa, Aho väläyttelee, nostaen esimerkkejä pöydälle:

– On tosi mielenkiintoista nähdä, että miten esimerkiksi (Tuomas) Suoniemellä tai (Venni) Tolppolalla kehitys etenee. Ja ihan kaikilla nuorilla. Heidän kanssaan on vielä paljon tekemistä, mutta tuota on kiinnostava seurata. Tai vaikka ikinuori Joonas Rask – jännä nähdä, että mihin hän pääsee. Tykkään todella paljon hänen persoonastaan ja siitä, miten hän on ottanut vanhemman pelaajan roolia tuossa joukkueessa, Aho perkaa.

Ahon mukaan Kiekko-Espoolla on ollut koko sen liigataipaleen aikana ”hyvä henki päällä”.

Mitä haluaisit, että Kiekko-Espoo on? Mitä siitä pitäisi välittyä ihmisille, jotka tulevat katsomaan pelejä paikan päälle Metro Areenalle?

– Jos mietitään sitä, mitä haluaisin, että olemme, niin periksiantamaton ja kovasti taisteleva joukkue. Haluaisin myös, että olemme taitava ja sellainen nippu, joka pystyy pelaamaan sekä puolustus- että hyökkäyspeliä niin, että pystymme tarjoamaan ihmisille kokemuksia. Katsotaan, että miten pitkälle pääsemme noiden asioiden kanssa, Aho miettii, lisäten perään:

– Kyllähän se voittaminen aina kiinnostaa. Se tuo ihmisiä hallille. Voitot ovat iso osa tätä bisnestä.

Uusi SM-liigakausi käynnistyy 9. syyskuuta. Kiekko-Espoo kohtaa avauskierroksella vieraissa Pelicansin.