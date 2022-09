Ilves loi uskomattoman buumin, johon tuli kitkerä sivumaku – nyt Jouko Myrrä antaa vastauksen isoon kysymykseen

6.4.2022. Ilveksen ja Oulun Kärppien seitsemäs puolivälieräottelu on alkamaisillaan. Nokia Arenan lehterit alkavat täyttyä ja ilmoilla on huokuva odotuksen tunne. Huimien käänteiden sarja saisi arvoisensa päätöksen.

Haasteiden juuret

Jotain vanhaa, uusien painotusten kera

– Meillä on erittäin laadukas ja laaja rosteri jalkeilla, kun kaikki ovat terveinä. Meidän täytyy edelleen säilyttää tietty raikkaus hyökkäyssuuntaan pelatessa. Siellä pitää näkyä se meidän nopea kääntöpelimme riistojen jälkeen, hyvä suorahyökkäyspelaaminen ja liikkuva hyökkäysalueen hyökkäyspeli. Meillä on sitä varten jalkoja sekä yksilö- ja viisikkotason osaamista, Myrrä avaa.

Toivottuja elementtejä

Kauteen lähdettäessä Ilves on mestarijoukkue Tapparan ja hurjasti vahvistuneen Kärppien kovin haastaja. Sillä on yhä yksi SM-liigan parhaista maalivahdeista (Langhamer), todella laadukas ja leveä puolustus sekä monipuolisesti hyökkäyspään osaamista.

– Tiedämme sen, että kilpailu on koventunut, kun sarjaan on tullut laatupelaajia. Useat joukkueet ovat lyöneet todella kovia nippuja kasaan. Vaikka olemme haastajan asemassa, meidän pitää tiedostaa se, että meilläkin on aika pirun kovia jätkiä tuossa jalkeilla. Lähdemme haastajina kauteen, mutta tiedostamme sen, että voimme voittaa jokaisen pelin ja taistelemme mestaruudesta. Asenne ratkaisee. Yritämme tehdä asiat paremmin kuin muut, Myrrä sanoo lähtökohdista.

– Kun nuori pelaaja on ottanut kehitysaskeleita, niin iso kysymys on se, että pystymmekö viemään häntä ja näitä muita samankaltaisia tapauksia yhä eteenpäin? Uskon, että tietynlainen kokemus auttaa tuossa asiassa. Meillä on nyt Czuczmania, Jokipakkaa, Tikkaa, Tuulolaa ja Miro Ruokosta, jotka ovat kaikki sellaisia pelaajia, että Mäntykivet ja Odenit saavat joka kerta harjoituksissa täyslaidallisen verran kilpakiekkoa. Sitä kautta he ovat valmiimpia pelaamaan, ja se taas näkyy kehityksessä, Myrrä pohtii.