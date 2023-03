Yksi prinssi Harryn elämän häpeällisimmistä kohuista ei unohdu koskaan – ja se aiotaan lähteiden mukaan käsitellä myös The Crownin tulevalla kaudella

Niin ikään Netflixin tuottama The Crown aikoo The Sunin mukaan käsitellä prinssi Harryn elämän yhden häpeällisimmän skandaalin tulevalla tuotantokaudellaan. Sarjassa ei ole aiemminkaan kaihdettu kuninkaallisille epämieluisien aiheiden käsittelyä, eikä sen kuudes eli viimeinen tuotantokausi tule näillä näkymin olemaan poikkeus.

Prinssi Harry on sittemmin puhunut aktiivisesti julkisuudessa rasismin vastaisuudesta, ja on tuominnut useaan otteeseen varsinkin vaimoonsa Meghaniin kohdistuneen rasismin. Joulukuussa 2022 Harry ja Meghan saivat New Yorkissa Ripple of Hope -palkinnon rasismin vastaisesta kannanotostaan. Harrya läheiset lähteet kertovat, että natsipukukohun nostaminen esille jälleen tulisi olemaan prinssille tuskallista.