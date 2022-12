Kommentti: William ei tule todennäköisesti koskaan antamaan pikkuveljelleen Harrylle anteeksi yhtä asiaa – eikä se ole karkaaminen hovista tai kohusyytökset

Netflix kuvaili dokumentin julkaisun olevan "globaali tapahtuma". Sitä se varmaan olikin, sillä uutisointi aiheesta on ollut laajaa ja kansainvälistä.

Harryn ja Meghanin dokumenttisarja on paljon parempaa viihdettä, kuin mitä esimerkiksi Kardashianit ovat koskaan tarjonneet. Tositelevisiota parhaimmillaan, 2020-luvun "leipää ja sirkushuveja" kansalle.

Yksi kuninkaallisiin kohdistuvan valtavan mielenkiinnon salaisuus on se, että toisin kuin suurin osa muista julkisuuden henkilöistä, he ovat erittäin mystisiä ja salaperäisiä mutta niin kovin loistokkaita.

No, vahinko korjattiin nyt. He raottivat jälleen verhoa, jonka taakse näkemistä kansa janoaa.

Harryn ja Meghanin dokumenttia katsoessa ensin huomio kiinnittyi siihen, kuinka paljon heidän elämäänsä on taltioitu. Kuvakulmien määrästä sekä kuvalaadusta voi päätellä, että Harryn ja Meghanin elämässä on ollut kuvausryhmä pitkään. Ihastuttavat, intiimit ja aidolta tuntuvat yhteiskuvat kulissien takaa ovat myös lähes poikkeuksetta jonkun ulkopuolisen ottamia. Tuotanto on selkeästi hyvin suunniteltu, pitkän ajan toteutus.