Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin kohudokumenttisarjan ensimmäiset jaksot on julkaistu

Prinssi Harryn ja hänen puolisonsa herttuatar Meghanin elämästä kertovan Harry & Meghan -dokumenttisarjan ensimmäiset jaksot on julkistettu. Sarjan odotetaan nousevan laajalti keskusteluun sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa.

Harry ja Meghan luopuivat kuninkaallisista velvoitteistaan vuoden 2020 alussa. Tuolloin he peräänkuuluttivat haluaan elää yksityistä elämää ilman julkisuuden paineita ja jatkuvaa median repostelua. Pariskunnan irtautuminen kuninkaallisista työtehtävistä on julkisuudessa esitettyjen arvioiden perusteella lisännyt jännitteitä suvussa. Tästä huolimatta Harry ja Meghan kertovat nyt tarinansa sarjassa, joka valottaa pariskunnan parisuhdetta ja elämää kuninkaallisessa perheessä jatkuvan huomion ja tarkkailun ristipaineissa.

Aiemmin julkaistuilla lyhyillä esittelyvideoilla prinssi on muun muassa kertonut tuskasta ja kärsimyksestä, joka vainoaa kuninkaalliseen perheeseen naituja naisia.

Tämä on tulkittu viittaukseksi hänen äitinsä prinsessa Dianan kohtaloon, jolta prinssi on halunnut suojella puolisoaan. Pariskunta haluaa nyt kertoa oman versionsa elämästään suoratoistopalvelu Netflixin ohjelmassa.

– Me tiedämme totuuden. Kukaan ei tiedä, mitä suljettujen ovien takana tapahtuu. Kyse on likaisesta pelistä, Harry kuvaili sarjan trailereissa.



Sopimuksia suoratoistopalveluiden kanssa

Muu kuninkaallinen perhe ei ole ottanut kantaa sarjaan etukäteen, vaan kieltäytyi Netflixin mukaan kommentoinnista. Brittimediassa on uumoiltu, että hovissa seurataan ohjelman julkaisua ja siinä esitettäviä näkemyksiä huolestuneina. Hovi tuskin kaipaa henkilökohtaisten asioiden tuomista julkisuuteen ja tästä väistämättä seuraavaa valtavaa mediahuomiota.

Julkisuudessa on esitetty arveluja, että hovi valmistautuisi julkistamaan oman lausuntonsa myöhemmin, mutta tämä jää nähtäväksi. Yleensä hovi noudattaa hyvin niukkaa linjaa kommentoidessaan perheen sisäisiä asioita tai perheenjäsenten tekemisiä.

Prinssillä on varallisuutta myös äitinsä, edesmenneen prinsessa Dianan perinnön kautta. Lisäksi on arvioitu, että Harry olisi saanut perintöä myös isoisoäitinsä eli kuningataräidin kuoltua. Ei ole tietoa, jättikö Harryn isoäiti kuningatar Elisabet testamentissaan rahaa prinssille. Meghan Marklen varallisuus on peräisin hänen näyttelijän uraltaan.