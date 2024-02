Yksi nimi noussut ylitse muiden Naton pääsihteerikisassa – Stoltenbergin seuraaja voi olla selvillä jo lähiviikkoina

Ennakkosuosikin asema vahvistunut

– Kuulin taannoin vitsin, että seuraavan pääsihteerin pitäisi olla uudehkosta jäsenvaltiosta, eli ollut Natossa noin 20 vuotta, ja ehdottomasti maasta, joka on käyttänyt kaksi prosenttia BKT:stään puolustukseen, ja olisi myös mukavaa, jos se olisi nainen. Joten loogisesti ajateltuna valinta on Mark Rutte, Kallas lohkaisi Politico-lehden puolustusaiheisessa tapahtumassa.

”Yhdysvallat kannattaa Ruttea”

Yksi Euroopan kokeneimmista johtajista

Jens Stoltenbergiä on kutsuttu ”Trump-kuiskaajaksi” ja Ruttessa on nähty samoja ominaisuuksia.

Euroopassa on viime viikkoina käyty vilkkaasti keskustelua Trumpin kommenteista, joiden mukaan hänen johdollaan Yhdysvallat ei puolustaisi niitä maita, jotka eivät täytä Naton puolustusmenotavoitetta. Tavoite on kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta. Tänä vuonna 18 maan 31 jäsenmaasta odotetaan yltävän tavoitteeseen.

– Meidän pitää lopettaa valittaminen ja ruikuttaminen Trumpista. Emme ole panostamassa enemmän rahaa puolustukseen tai lisäämässä ammustuotantoa siksi, että Trump saattaa palata. Hänen paluunsa on amerikkalaisista kiinni, ja meidän on tehtävä yhteistyötä sen kanssa, kuka ikinä onkaan tanssilattialla. Meidän on tehtävä tämä (puolustuksemme vahvistaminen) siksi, koska haluamme tehdä niin, ja koska se on etujemme mukaista, Rutte sanoi.