Ulkoministeri Blinkenin neuvonantaja STT:lle: USA toivoo Suomen ja Ruotsin liittyvän Natoon yhtä aikaa –"Ensi vuoden alkuun mennessä"

Nato-jäsenyyksien ratifiointia panttaava Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on viestittänyt maallaan olevan ongelmia lähinnä Ruotsin, ei niinkään Suomen kanssa. Tämä on herättänyt arveluja siitä, voisiko Turkki hyväksyä ainakin aluksi vain Suomen liittymisen Natoon.

Varmistetaan vielä: mikä on Yhdysvaltain toive?

– Meidän kongressimme äänesti Suomen ja Ruotsin samanaikaisen Natoon liittymisen puolesta, joten sitä me toivomme, Chollet sanoo.

"Tämän vuoden loppuun tai ensi vuoden alkuun mennessä"

Cholletin sanoista ei löydy etsimälläkään suoraa kritiikkiä Turkkia tai Unkaria kohtaan. Hänen mukaansa kaikki keskustelut osapuolten välillä ovat olleet tähän saakka hyvin "rakentavia" ja niissä on "edistytty" – eli on syytä olla optimisti.

– Suomi on toivottavasti pian Naton jäsen, joko tämän vuoden loppuun tai ensi vuoden alkuun mennessä, Chollet ennustaa.

Laajalti on arvioitu, etteivät ratkaisun avaimet Turkin Nato-ratifionnin heltiämiselle löydy niinkään Ruotsista tai Suomesta kuin Yhdysvalloista. Chollet toteaa myös Washingtonin keskustelleen jäsenyysasiasta Turkin kanssa, mutta hän väistää kysymyksen siitä, millaista vipuvartta Yhdysvallat mahdollisesti on käyttänyt tai aikoo käyttää ratifioinnin vauhdittamiseksi.

Yksi tällainen mahdollinen tekijä on ollut amerikkalaisten F-16-hävittäjien myynti Turkille. Turkkilaismedian mukaan kahden demokraattisenaattorin yritys asettaa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifiointi yhdeksi ehdoksi hävittäjien myynnille ei edennyt Yhdysvaltain kongressissa.

Ulkoministeriön neuvonantajana (councellor) Chollet on ulkoministeri Blinkenin lähipiirissä ja voi toimia myös hänen diplomaattiedustajanaan kansainvälisissä neuvotteluissa.

Chollet on työskennellyt Yhdysvaltain ulkoministeriön lisäksi myös eri tutkimuslaitoksissa ja kirjoittanut kirjoja ulkopolitiikasta. Hallinnosta hänellä on työkokemusta niin Valkoisesta talosta kuin puolustusministeriöstä. Viimeksi mainittuun Chollet viittaa kertoessaan tietävänsä, kuinka läheinen kumppani Suomi on ollut Natolle jo vuosien ajan.