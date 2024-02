Presidentti Zelenskyi Münchenissä: Kysykää itseltänne, miksi sota jatkuu

Zelenkyi olisi valmis viemään Donald Trumpin tutustumaan tilanteeseen sotarintamalla.

Presidentti kommentoi puhettaan seuranneessa keskustelutilaisuudessa myös ukrainalaisjoukkojen vetäytymistä Avdijivkasta. Hänen mukaansa näin toimittiin sotilaiden henkien säästämiseksi. Yleisesti ukrainalaisten taistelua haittaa tykistöammusten ja pitkän kantaman aseiden puute, Zelenskyi kertoi.



Zelenskyiltä kysyttiin myös, olisiko hyvä ajatus kutsua Yhdysvaltain republikaanien todennäköinen presidenttiehdokas Donald Trump tutustumismatkalle Ukrainaan. Zelenskyi kertoi näin jo tehneensä, ja jos Trump suostuisi ottamaan kutsun vastaan, Zelenskyi sanoi olevansa valmis viemään hänet vaikka rintamalinjalle tutustumaan sotatilanteeseen.



Ennen Zelenskyitä Münchenissä puhuneen Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin mukaan Venäjä on todellinen sotilaallinen uhka Euroopalle. Siksi Euroopan maiden on panostettava enemmän rahaa oman puolustukseensa vahvistamiseen, Scholz sanoi Münchenin turvallisuuskokouksessa.



Scholz lupasi Saksan puolustusmenojen pysyvän Naton vaatimassa kahdessa prosentissa bruttokansantuotteesta pitkälle tulevaisuuteen. Liittokanslerin mukaan Euroopan pitää tukea Ukrainaa sotilaallisesti vähintään yhtä paljon kuin Yhdysvallat on tähän saakka tehnyt.