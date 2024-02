Mistä on kyse Naton alaesikunnassa, jota havitellaan Suomeen?

Viimeisen viikon aikana on noussut esille Naton maavoimien alaesikunta, jota havitellaan Suomeen. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi torstaina, että Suomi on kertonut Natolle halukkuudestaan saada maavoimien alaesikunnan eli alajohtoportaan Suomeen.



Taustalla on Naton uudistaminen tilanteessa, jossa sotilasliittoon tulee pitkästä aikaa uusia jäseniä: jo jäseneksi otettu Suomi ja ovenkahvassa yhä roikkuva Ruotsi.



Ulkopoliittisen instituutin (Upi) johtavan tutkijan Matti Pesun mukaan on mahdollista, että Natossa siirrytään pikkuhiljaa takaisin kohti vanhaa kylmän sodan mallia, jossa on alueellinen johtoporras ja sen alla taktisempia tiettyihin puolustushaaroihin keskittyviä alajohtoportaita.



Tällä hetkellä Suomi on sijoitettuna Tanskan ja Baltian maiden kanssa muun muassa Itämereen keskittyvään Hollannin Brunssumin johtoportaaseen. Tulevaisuudessa Suomen kaavaillaan olevan Yhdysvaltojen Norfolkin johtoportaan alla.



– Se on Natolle sotilaallisesti kaikkein tarkoituksenmukaisinta, että Pohjoismaat, Yhdysvallat ja Britannia kuuluvat Norfolkin esikunnan alle. Tähän perustuen sitä asiaa edistetään jatkuvasti, kertoo puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston osastopäällikkö Janne Kuusela.



Alajohtoporras toimisi sananmukaisesti johtoportaan alapuolella. Todennäköisesti muutama kymmenen upseeria suunnittelisi Naton maavoimien sodanaikaista toimintaa jonkin Suomen Puolustusvoimien hallintoyksikön yhteydessä.



Kuuselan mukaan alajohtoportaassa voitaisiin myös sovittaa yhteen Suomen ja Naton puolustussuunnitelmia.