Tätä mieltä Jyrki Katainen on Hollannin "Trump-kuiskaajasta"

Ruttea on ilmoittanut tukevansa noin kaksi kolmasosaa Naton jäsenmaista, mukaan lukien raskassarjalaiset Yhdysvallat, Britannia, Saksa ja Ranska. Presidentti Alexander Stubb ilmoitti eilen myös Suomen olevan "asiantuntevan ja kokeneen" Rutten takana.

– Olemmeko me tasa-arvoisia vai emmekö ole? kysyi hiljattain Viron pääministeri Kaja Kallas Politicon podcastissa .

Hän ei ole sanonut suoraan pyrkivänsä itse Naton johtoon, vaikka hänen nimensä on mainittu usein spekulaatioissa. Ainoa virallisesti mukaan ilmoittautunut on Romanian presidentti Klaus Johannis .

– Natossa on jo kuitenkin apulaispääsihteeri ( Mircea Geoana ) Romaniasta, eli siinä jo tietyllä tapaa maantieteellinen tasapaino toteutuu, Särkkä perustelee.

Rutiineita rakastava opettaja

Millainen mies sitten on 57-vuotias ennakkosuosikki Rutte? Rutiineita ja vaatimatonta elämää rakastava poikamies sekä ilmiömäinen poliittinen selviytyjä. Hänen kerrotaan nauttivan viikonloppukahvinsa aina samassa kahvilassa, käyvän aina samassa parturissa, syövän vain muutamassa valitussa ravintolassa – ja hyvin usein saman annoksen.

Lomalle Rutte käy aina samaan aikaan saman kaveriporukan kanssa Sveitsin Alpeilla ja New Yorkissa. Käydessään Brysselissä hän ei asu aina vain samassa hotellissa vaan jopa samassa huoneessa.

Lisäksi Rutte on pitänyt tiukasti kiinni tavastaan käydä opettamassa yhteiskuntatieteitä haagilaisessa koulussa torstaiaamupäivisin.

Kolmetoista vuotta pääministerinä ollut Rutte on Euroopan pitkäaikaisin hallituksen johtaja heti Unkarin Viktor Orbanin jälkeen. Ruttea onkin kutsuttu pääministerinä "houdiniksi", koska hän on keplotellut itsensä kahlekuninkaan tavoin irti mahdottomiltakin vaikuttavista tilanteista.

Viime kesänä tie nousi viimeinen pystyyn, kun maahanmuuttovastainen Vapauspuolue voitti Hollannin vaalit. Puoleen johtaja Geert Wilders ei ole kuitenkaan onnistunut hallituksen muodostamisessa, joten huolimatta ilmoituksesta jättää kotimaan politiikka Rutte on jatkanut virkaa tekevänä pääministerinä.

– Lisäksi hän on hirveän miellyttävä ja tulee ihmisten kanssa hyvin juttuun, Katainen kuvailee.

Hän arvioi Rutten pitkään pääministeriuran yhdeksi selitykseksi juuri sitä, että kyseessä on "hyvä tyyppi", josta myös hollantilaiset ovat pitäneet.

– Hän myös saa ja haluaa saada asioita aikaiseksi. Kun kuulin, että Rutte on Naton pääsihteerispekulaatioissa mukana, tuli sellainen fiilis, että onpa hyvä, että hän on käytettävissä, Katainen kertoo.

Malesialaiskoneen pudotus kosketti

Ruttea on kysytty Naton johtoon jo aiemmin, mutta hän on kieltäytynyt. Politico-verkkolehden mukaan syitä on ollut kaksi: keskeneräisen asiat kotimaan politiikassa sekä halu pitää kiinni itselle mieluisaksi järjestetystä elämästä ja asumisesta Haagissa.