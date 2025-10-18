HIFK:n järjestämän lehdistötilaisuuden anti jäi todella vähäiseksi, mutta hallituksen puheenjohtajan Jaakko Eskolan kommentti jäi ihmetyttämään MTV Urheilun asiantuntijoita.

Liigakauden suurimpiin alisuorittajien lukeutunut HIFK kutsui maanantaina median paikalle kuulemaan johtoportaansa ja valmennuksensa näkemyksiä alkukauden alavireisyyden syistä.

Paljoa tilaisuudesta ei kerrottavaa jäänyt, mutta uutta ihmeteltävää tuli senkin edestä.

HIFK on voittanut neljän viime vuosikymmenen aikana vain kaksi Suomen mestaruutta. MTV Urheilun perjantain Hockey Night -lähetyksessä hämmästeltiin syitä tähän, sillä seuran resurssit ovat vuodesta toiseen sarjan kovimpien joukossa.

Asiantuntijat Juhamatti Aaltonen ja Antti-Jussi Niemi kummastelivat ennen kaikkea kovana liike-elämän osaajana tunnetun puheenjohtaja Jaakko Eskolan lausuntoa, että seuran hallitus haastaa urheilujohtoa (Janne Pesonen) ja päävalmentajaa (Olli Jokinen) näiden päivittäisessä työssä.

– Kyllähän sinun pitää tajuta vähän myös jääkiekosta. Varmasti ovat tosi kovia bisnesmiehiä nämä, jotka sitä johtavat (hallituksessa), mutta pitäisi vähän tajuta myöskin lätkää, Aaltonen ihmettelee.

– Miten sinä voit haastaa valmentajia tai urheilujohtajia tai ketä tahansa, jos et tajua mitään jääkiekosta? hän jatkaa.

Sama kommentti särähti myös Niemen korvaan.

– Sitten kun katsoo IFK:n hallitusta, niin ihan huipputyyppejä, huippubisnesmiehiä, (Harri) Tuohimaa on totta kai pelannut joskus jääkiekkoa, mutta ei siellä puhdasta kiekko-osaamista ole.

– Olisi kiva nähdä, kun IFK:n hallitus haastaa Olli Jokista: träppi vai kova karvaus? Niemi nauraa.

Leijonissa yhdet olympialaiset ja MM-kisat pelanneen Tuohimaan ura oli toki sitäkin komeampi: yhdeksän kautta HIFK:n punapaidassa ja kaikkiaan 495 SM-liigan runkosarjaottelua.

Oy HIFK-Hockey Ab:n hallituksen muut jäsenet ovat Gustaf Björnberg, Kaj Swanljung, Robin Bade, Aku Vikström ja Saku Tuominen.

