Yksi ihminen kuoli kerrostaloasunnossa syttyneessä tulipalossa Haminassa Kymenlaaksossa lauantain vastaisena yönä.
Kaakkois-Suomen poliisi kertoi tiedotteessaan, että palo syttyi Haminan Kerrospolulla aamuyöllä kello kolmen ja neljän välillä. Pelastuslaitos sai hälytyksen pienkerrostalossa syttyneestä tulipalosta hieman kello neljän jälkeen.
Poliisin mukaan sammutusta ei kuitenkaan tarvinnut enää tehdä, koska palo oli sammunut asunnon sprinklerijärjestelmän ansiosta.
Poliisi kertoi selvittävänsä yhden ihmisen kuolemaan johtaneen palon syttymissyytä. Poliisi ei tuoreeltaan epäillyt asiaan liittyvän rikosta.