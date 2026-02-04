Lapin poliisilaitoksen tiedotteen mukaan yksi henkilö on kuollut Rovaniemellä omakotitalon tulipalossa.
Rovaniemellä Marrasjärvellä kuoli tiistaina yksi henkilö omakotitalon tulipalossa, tiedottaa Lapin poliisilaitos.
Henkilön jäänteet löytyivät palaneen talon raunioista.
Rakennus paloi Marrasjärven kylällä tiistai-iltapäivänä. Ohikulkija ilmoitti rakennuspalosta hätäkeskukseen noin puoli yhden aikaan.
Rakennuspaloa sammutettiin usean Lapin pelastuslaitoksen yksikön voimin aina iltaan asti.
Poliisi ei epäile asiassa tässä vaiheessa rikosta. Tutkintaa jatketaan kuolinsyyn selvittämisenä.