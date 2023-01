Prinssi Harry pukeutui natsiunivormuun 20-vuotiaana – kohukirjan mukaan skandaalipukua olivat valitsemassa myös William ja Catherine

Prinssi Harryn 10. tammikuuta Yhdysvalloissa julkaistavasta Spare-elämäkertateoksesta on tihkunut rajuja väitteitä julkisuuteen. Yksi tuoreimmista prinssin syytöksistä liittyy hänen veljeensä prinssi Williamiin ja hänen vaimoonsa prinsessa Catherineen .

Page Six -lehden saaman tekstipätkän perusteella Harry kertoo arvuutelleensa pukeutuisiko lentäjäksi vai natsiunivormuun. Valinnan hän oli tehnyt lopulta konsultoituaan Williamia ja Catherinea.

– Soitin Williamille ja Katelle ja kysyin, mitä he ajattelivat. Natsien univormu, he sanoivat, prinssi kertoo kirjassaan.

– He molemmat ulvoivat naurusta ja sanoivat, että asu oli huonompi kuin Williamin trikooasu. Paljon naurettavampaa! Se oli homman pointti, hän lisää.

Tapauksen sisällyttäminen Spare-teokseen on herättänyt kummastusta. Prinssi Harry on antanut aikaisemmin lausunnon siitä, että natsiksi pukeutuminen on yksi hänen elämänsä kamalimmista virheistä.