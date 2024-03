Lähteet: Harry ja Meghan saivat tiedon Catherinen syöpädiagnoosista mediasta – ottivat henkilökohtaisesti yhteyttä prinsessaan

– Toivomme terveyttä ja paranemisia Katelle ja hänen perheelleen. Toivomme, että he saavat toipua yksityisesti ja rauhassa, tiedotteessa kerrotaan.

– He ovat tietoisia kaikesta, mitä Englannissa tapahtuu, mutta Kateen liittyviä yksityiskohtia heille ei jaeta. Luottamusta ei selkeästi ole lainkaan, perhettä läheinen lähde kertoi.

/All Over Press

Sittemmin Harryn välit niin Catherineen kuin isoveljeensä Williamiin ovat viilentyneet merkittävästi, ja viime vuosien aikana on uutisoitu paljon veljesten jopa jäätävistä väleistä. Veljessuhde on ollut koetuksella varsinkin Harryn ja Meghanin useiden julkisten ulostulojen takia. Pariskunta on avautunut useaan otteeseen kuninkaallisen elämänsä hankaluuksista sekä yksityisistä tapahtumista ja keskusteluista muiden kuninkaallisten kanssa.