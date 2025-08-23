Yhteisiä pubi-iltoja ja shoppailureissuja – tällaiset välit Harrylla ja Catherinella oli ennen Meghania

Kuninkaallisten entisen hovimestarin mukaan prinssi Harryn välit niin perheeseensä kuin isoveljensä puolisoon prinsessa Catherineen olivat aikanaan hyvin lämpimät ja läheiset.

Kuningas Charlesin hovimestarina vuosina 2004-2011 työskennellyt Grant Harrold kertoo ajastaan kuninkaallisen perheen kanssa kirjassaan The Royal Butler: My remarkable life of royal service, joka ilmestyy 28. elokuuta.

Telegraph on julkaissut otteita kirjasta, jossa Harrold valottaa muun muassa kokemuksiaan hovin perheenjäsenten dynamiikasta. Harroldin mukaan hänen tavatessaan ensi kertaa nuoren prinssi Harryn tämän ollessa 19-vuotias oli kuninkaallinen jahdannut ja heitellyt itseään 6 vuotta vanhempaa hovimestaria vesi-ilmapalloilla.

Harrold kertoo Harryn olleen kuitenkin ystävällinen ja kysellyt pitikö hovimestari uudesta työstään. Lisäksi Harry oli pyytänyt Harroldia tilaamaan kanssaan take away -ruokaa samana iltana.

Hovimestarin mukaan Harry oli varsin ilkikurinen sekä hauskaa seuraa yksityisesti suljettujen ovien takana – mutta kuitenkin tuohon aikaan myös vielä hyvin lapsenomainen. Harryn isoveli prinssi William niin ikään oli Harroldin mukaan yksityisestikin ystävällinen – vaikkakin hieman varautunut – ja vaati hovimestaria kutsumaan häntä vain etunimellään.

Harrold muistaa prinssiveljesten olleen äärimmäisen läheisiä keskenään.

– Heidän keskinäinen pilailunsa oli mahtavaa. Heillä oli tapana hullutella keskenään sekä kiusata toisiaan, hyppäämällä kulmien takaa esiin isänsä pelästyttääkseen ja saadakseen hänet nauramaan. Se oli kuin missä tahansa perheessä.

Myös Williamin nykyisestä puolisosta, sen aikaisesta tyttöystävästä Catherinesta tuli hyvin läheinen Harrylle Harroldin sanoman mukaan. Hovimestari kertoo Harryn, Williamin ja Catherinen muodostaneen oman kolmikkonsa. Harry ja Catherine viettivät myös paljon aikaa kahden kesken jos William oli muualla.

– He ottivat hänet mukaan. Hän kävi ulkona Katen kanssa. William oli poissa ja Kate ja Harry tekivät asioita yhdessä. He kävivät shoppailemassa ja pubeissa yhdessä. Luulen, että kun ihmiset sanovat "voi, hänet jätettiin ulkopuolelle", niin ei todellisuudessa ollut. Hän oli myös Chelsyn (Davy, Harryn entinen tyttöystävä) kanssa, Chelsy oli aina mukana. Ja Chelsy ja Kate tulivat todella hyvin toimeen.

Prinssi William (vas.), prinssi Harry sekä prinsessa Catherine edustivat ahkerasti yhdessä ennen kuin Harry pariutui Meghanin kanssa.Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Prinssi Harry julkaisi elämäkertakirjansa Spare (suom. Varamies) alkuvuodesta 2023, ja se aiheutti paljon kohua ilmestyessään. Kirjassa Harry perkasi jälleen kuninkaallisen elämänsä haasteita ja kertoi muun muassa hänen ja Williamin "rukoilleen" aikanaan isältään Charlesilta, ettei tämä menisi naimisiin Camilla Parker Bowlesin kanssa.

Harryn kirjan mukaan Camilla olisi näyttäytynyt suorastaan "ilkeänä äitipuolena" ja kuvaili tämän muun muassa pelanneen "likaista mediapeliä" luodakseen itselleen positiivisemman julkisuuskuvan.

Harrold kertoo hänen olevan hyvin vaikea uskoa Harryn sanomisia eivätkä ne vastaa sitä perhe-elämää jota hovimestari kertomansa mukaan itse todisti työskennellessään kuninkaallisille.

– He kaikki neljä, vannon, tulivat todella hyvin toimeen. Ja siksi en ymmärrä sitä, mitä Harry on sanonut, en todella ymmärrä. Koska näin heidät. Näin heidät illastamassa yhdessä, juovan drinkkejä yhdessä, juhlimassa yhdessä.

Myös Charlesin suhde lapsiinsa vaikutti ainakin hovimestarin silmään lämpimältä.

– Kuningas teki asioita saadakseen heidät nauramaan ja kikattamaan.

Prinssi Harryn suhde muihin kuninkaallisiin on muuttunut viime lähivuosien aikana merkittävästi. Kuvassa Harry vaimonsa Meghanin kanssa.

Harry ja Meghan menivät naimisiin vuoden 2018 toukokuussa, jonka jälkeen pariskunnan välit muihin kuninkaallisiin alkoivat lähteiden mukaan hiljalleen huonontua.

Tällä hetkellä Harry ei tiettävästi ole puheväleissä isänsä tai isoveljensä kanssa. Harry jättäytyi kuninkaallisista velvollisuuksistaan vuoden 2020 alussa vaimonsa herttuatar Meghanin kanssa ja perhe muutti Pohjois-Amerikkaan. Sittemmin Harry sekä Meghan ovat avautuneet julkisesti runsaasti kuninkaallisen elämänsä hankaluuksista.

Toukokuussa 2025 antamassaan haastattelussa Harry totesi "ettei hänen isänsä puhu hänelle" ja huolehti, ettei tiedä "paljon aikaa hänen isällään on jäljellä. Kuningas Charles sai syöpädiagnoosin alkuvuodesta 2024.

Myös Harryn välit kuningatar Camillaan ovat tiettävästi olleet hyvin vaikeat siitä lähtien, kun prinssi avautui äitipuolestaan elämäkerrassaan.