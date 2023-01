Prinssi Harry paljasti Meghanin ja Catherinen "mekkoriidan" yksityiskohdat – nyt puhuu räätäli, jonka tehtävä oli korjata itkuisen sanaharkan syy

Prinssi Harryn tuore elämäkerta Spare on puhuttanut noin viikon ajan runsaasti ympäri maailman, sillä kirja on odotetusti ollut täynnä erilaisia paljastuksia muutama vuosi sitten kuninkaallisista velvollisuuksistaan vetäytyneen Harryn elämästä monarkian keskellä. Harry on avautunut useaan otteeseen kuninkaallisen sekä hyvin julkisen elämänsä hankaluuksista, ja avaa elämäkerrassaan useita tapauksia, jotka ovat puhuttaneet ihmisiä pitkään.