Kuninkaallissisarukset prinsessa Charlotte ja prinssi George ovat hyvin läheisiä.
Ennen prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen esikoisen prinssi Georgen syntymää vuonna 2013 kuningatar Elisabet teki historiallisen muutoksen.
Tuolloin Elisabet antoi hyväksyntänsä muuttaa lakia, jonka mukaan monarkin jälkeläisistä pojat syrjäyttivät tytöt aina kruununperimysjärjestyksessä, iästä huolimatta. Uusi laki tuli voimaan maaliskuussa 2015 – vain 41 päivää ennen Williamin ja Catherinen toisen lapsen prinsessa Charlotten syntymää.
Lain takia esimerkiksi kuningas pikkusisko putosi aikanaan kruununperimysjärjestyksessä pikkuveljiensä ja taakse heidän synnyttyään.