Onnettomuustutkija muistelee kolaria, joka paljasti autojen turvallisuudessa tapahtuneen harppauksen: "Vanhemmassa autossa menehtyivät kaikki, kun uudemmassa kuskilta nyrjähti vain nilkka"

Onnettomuustutkinta noudattaa vakioitua menetelmää, sillä tasalaatuinen ja kattavasti kerätty aineisto antaa mahdollisuuden hyödyntää sitä mahdollisimman tarkasti. Tutkinnan keskeisimpänä tavoitteena on liikenneturvallisuuden edistäminen. Autojen turvallisuus on parantunut, mutta petrattavaa olisi Kyngäksen mukaan vielä etenkin tienkäyttäjien asenteissa.

– Monia asioita on saatu parannettua, esimerkiksi liikenneinfrassa on poistettu näköesteitä ja muutettu kevyen liikenteen väylän paikkaa turvallisemmaksi. Myös autojen turvallisuus on kehittynyt huimasti, mutta ei auta, jos auto on turvallinen, jos kuljettaja ulosmittaa turvallisuuden omilla toimillaan, Kyngäs sanoo toivoen monilta autoilijoilta asennemuutosta.