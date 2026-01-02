Poliisi muistuttaa, että lait ovat voimassa koko Suomessa, eikä syrjäseudulla voi ajella holtittomammin kuin muuallakaan.

Arkipäivänä syrjäseudulla poliisipartio päätti pysäyttää ja puhalluttaa vastaan tulleen henkilöauton. Muuta liikennettä ei ollut nimeksikään.

– Kävi ilmi, että kuljettajalla ei ollut voimassa olevaa ajo-oikeutta ja puhallutuksessa rattijuopumuksen raja ylittyi reippaasti. Tästä matka jatkui verikokeisiin ja paperitöihin, Lounais-Suomen poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli Anne Lepistö kirjoittaa Facebookissa.

Poliisi pohtiikin, liittyykö hiljaisella seudulla ajamiseen väärä harhaluulo.

– Herää kysymys: onko kynnys nousta rattiin päihtyneenä tai ilman ajo-oikeutta matalampi syrjäkylillä kuin taajamassa? Onko teko vähemmän moitittava, kun "eihän siellä liiku ketään"?

– Lait ovat voimassa koko Suomessa – eivät vain suurimmissa taajamissa, Lepistö muistuttaa.

Rattijuopumuksen raja on 0,22 mg/l ja törkeän rattijuopumuksen raja 0,53 mg/l seudusta riippumatta.

