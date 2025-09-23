TTK:sta pudonneet Mira Luoti ja Anssi Heikkilä vierailivat tiistaiaamuna Huomenta Suomen haastattelussa.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 21. syyskuuta yllätyspudotus, kun Mira Luoti ja hänen tähtiopettajansa Anssi Heikkilä tipahtivat kilpailusta kauden toisena tähtiparina. Kaksikko sai viimeisestä tanssistaan 22 tuomaripistettä.
Luoti ja Heikkilä vierailivat tiistaiaamuna Huomenta Suomen haastattelussa TTK-pudotuksensa tiimoilta. Heikkilä kuvaili pudotuksen jälkeisen maanantain olleen "aika tyhjä päivä".
– Kun lähdin aamulla muihin töihin, niin ajoin vahingossa ihan selkärangasta treenisalille, hän kertoi.
Luoti ja Heikkilä saivat viimeisestä TTK-tanssistaan 22 tuomaripistettä.MTV / Katja Tamminen
Haastattelussa palattiin sunnuntain TTK-lähetyksen tunnelmiin. Heikkilä kertoi, ettei hän ehtinyt ajatella itse pudotushetkellä juuri mitään, vaan ajatusprosessi asian suhteen alkoi vasta jälkeenpäin.
Luoti puolestaan äkkäsi pudotushetkellä juontaja Vappu Pimiän reaktion.
– Kun näin Vapun ilmeen, niin minulle tuli sellainen olo, että pitäisikö minun mennä halaamaan häntä. Olen niin empaattinen ihminen. Minulla oli todella hämmentynyt ja tyhjä olo, ja olin huolissani Anssista. Aika hiljaiset kierrokset siinä tuli, Luoti kertasi.
Millainen tunnelma TTK-treenisalilla todellisuudessa vallitsi? Millaiseksi oppilaaksi ja opettajaksi Heikkilä ja Luoti toisiaan kuvailevat? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!