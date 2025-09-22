Toisena Tanssii Tähtien Kanssa -kisasta pudonneet Mira Luoti ja Anssi Heikkilä ehtivät tanssia kolme tanssia.

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden toisena parina kisan joutuivat jättämään Mira Luoti ja Anssi Heikkilä. Tanssipari oli saanut tuomareilta 22 pistettä viimeisimmästä tanssistaan ja olivat olleet aiemmissa jaksoissakin korkeilla pisteissä.

– Saatiin hyvät pisteet ja kaikki meni niin kuin pitikin. Tämä oli kyllä yllättävä tulos. Fiilis on vähän tyhjä ja epätodellinen, Heikkilä sanoi heti lähetyksen jälkeen.

4:12 Mira & Anssi - Dancin' Fool

Pari räjäytti potin ensimmäisellä tanssillaan. He korkkasivat parketin quickstepilla Barry Manilowin kappaleeseen Dancin' Fool.

– Eihän tässä ole mitään järkeä, miten te voitte olla noin hyviä kolmen viikon treenauksen jälkeen, Helena Ahti-Hallberg ihmetteli lähetyksessä.

5:54 Mira & Anssi - 6-0

Toisessa jaksossa tähtioppilaat avasivat sydämensä ja kertovat oman tärkeän tarinansa Oma tarina -jakson merkeissä. Luodin tarina liittyy hänen poikaansa Urhoon. Urhon sydän pysähtyi 13 minuutiksi pojan ollessa vasta kolmen kuukauden ikäinen.

Pari tanssi lähetyksessä herkän rumban Luodin 6-0-kappaleeseen.

3:55 Mira & Anssi - When Doves Cry

Pari tanssi kolmantena TTK-tanssinaan tangon. Heidän teemanaan oli Purple Rain -elokuva. Sen taustalla kuultiin Princen When the Doves Cry.

Ahti-Hallberg kommentoi, että kaksikon ensimmäinen vakiotanssi loi hänen odotuksensa melko korkeaksi.

– Nyt kun näimme tämän, olisin halunnut tykätä enemmän.

Kun tuomaripisteet laskettiin yhteen ja päälle lisättiin katsojien äänet, Luoti ja Heikkilä jäivät kolmannessa livessä pisteissä viimeiseksi.

4:16 Katso tästä dramaattinen pudotus!

