Mira Luodin ja Anssi Heikkilän kolmas TTK-tanssi oli tango.
Kolmannessa suorassa Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä tanssittiin elokuvateeman parissa.
Muusikko Mira Luoti ja tähtiopettaja Anssi Heikkilä tanssivat kolmantena TTK-tanssinaan tangon. Heidän teemanaan oli Purple Rain -elokuva. Sen taustalla kuultiin Princen When the Doves Cry.
Tuomaristosta palautteenannon aloitti Helena Ahti-Hallberg, jonka mukaan kaksikon ensimmäinen vakiotanssi loi hänen odotuksensa melko korkeaksi. Tuomarin mukaan kokonaisuus tuntui hieman sekavalta ja kehotti kiinnittämään huomiota tanssiasentoon.
– Nyt kun näimme tämän, olisin halunnut tykätä enemmän.
– Treeniä, treeniä.
Jorma Uotinen oli eri mieltä.
– Tämä oli kiihkeä karkelo, oli tango terävä ja koreografisesti vaihteleva toteutus, yhtä nautintoa tanssijoille kuin tuomarillekin.
Jukka Haapalainen totesi esityksen olleen "täyteen pakattu" ja siinä olleen paljon elementtejä.
– Tyrmäävää voimaa tässä kyllä oli.
Pisteitä pari sai tuomaristolta yhteensä 22.