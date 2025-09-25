Venäläisdiplomaatti myönsi suljettujen ovien takana, että venäläiskoneiden viimeaikaiset ilmatilarikkomukset olivat vastaus Ukrainan toimiin, uutistoimiston lähteet kertoivat.

Joukko eurooppalaisdiplomaatteja tapasi tällä viikolla Venäjän edustajia suljettujen ovien takana järjestetyssä tapaamisessa, kertovat viranomaislähteet uutistoimisto Bloombergille.

Eurooppalaisdiplomaatit sanoivat lähteiden mukaan tapaamisessa, että Nato on valmis käyttämään täyttä voimaa ja ampumaan alas venäläiskoneita, jos ne rikkovat liittouman maiden ilmatilaa.

Lähteiden mukaan venäläisdiplomaatti oli tapaamisessa sanonut, että viimeaikaiset ilmatilaloukkaukset olivat vastaus Ukrainan Krimille tekemiin iskuihin. Diplomaatti sanoi, ettei alueloukkauksia olisi tehty, jos Nato ei tukisi Ukrainaa. Diplomaatin mukaan Venäjä katsoo, että yhteenotto Venäjän ja Ukrainaa tukevien Euroopan maiden välillä on jo käynnissä.

Venäjä on julkisesti kieltänyt rikkoneensa Viron ilmatilaa viime viikolla. Toissa viikolla Puolan ilmatilaan päätyneistä venäläisdrooneista Venäjä taas julkisesti sanoi, että ne päätyivät sinne vahingossa.

