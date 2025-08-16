Yhteinen lounas peruttiin eivätkä presidentit vastanneet kysymyksiin – tällaiset syyt annettiin

Julkaistu 7 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Mona Haapsaari

mona.haapsaari@mtv.fi

@Monahaapsaari

Alaskan tapaamiseen piti kuulua presidenttien yhteinen lounas, mutta se peruttiin. 

Presidentit jättivät myös vastaamatta median kysymyksiin tiedotustilaisuutensa jälkeen, ja poistuivat välittömästi puheenvuorojensa jälkeen lavalta. Pian nähtiinkin jo molempien virkakoneet, jotka suuntasivat pois Alaskasta. 

NBC kertoo, että aikatauluja järjestettiin uudelleen. Presidentti Donald Trumpin aikatauluun kuuluva lounas presidentti Vladimir Putinin kanssa peruttiin keskusteluiden jälkeen. NBC:n saamien tietojen mukaan presidentit päättivät siirtyä suoraan tiedotustilaisuuteen. 

Tapaaminen kesti noin kolme tuntia, ja se piti sisällään kahdenkeskisen hetken limusiinissa sekä keskustelua pienellä joukolla. Mukana molemmilla presidenteillä olivat muun muassa neuvonantajat Juri Ushakov ja Steve Witkoff sekä ulkoministerit Sergei Lavrov ja Marco Rubio

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoo Tassille, että presidentit päättivät olla ottamatta median kysymyksiin, sillä he kokivat antaneensa jo kattavat lausunnot. 

– Keskustelu oli positiivinen, molemmat johtajat ovat sanoneet sen. Se oli sen kaltainen keskustelu, joka antaa mahdollisuuden etsiä yhdessä päättäväisesti ratkaisuvaihtoehtoja.

Trumpin ja Putinin tapaaminenVladimir PutinDonald TrumpTrumpin YhdysvallatUkrainan sotaMaailmanpolitiikkaUlkomaat

