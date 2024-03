Voiko auton penkinlämmitintä käyttää väärin?

Kysymys: Voiko penkinlämmitintä käyttää väärin? Entä liittyykö sen käyttämiseen jotain riskejä?

Vastaus: Penkinlämmittimen käyttöön liittyy erilaisia uhkakuvia, joita on luettavissa internetin syövereistä pilvin pimein: siittiöiden tuhoutuminen, palovamman kaltaiset iho-oireet sekä tulipalot nousivat esiin ensimmäisten joukossa, kun asiaa hakukoneella selvittelin.

Esitettyjen uhkakuvien toteutuminen edellyttää penkinlämmittimen väärinkäyttöä tai siinä olevaa vikaa – sen sijaan oikein käytettynä toimiva penkinlämmitin on erinomainen mukavuusvaruste Suomen oloissa. Mihinkään hysteriaan ei siis ole tarvetta.

Älä lämmitä tarpeettoman pitkään

Todellinen tarve penkinlämmittimelle on, kun tullaan sisään kylmään autoon. Vaikka sisätilanlämmitin tai polttoainetoiminen lisälämmitin olisivatkin lämmittäneet auton sisätilat, on itse penkki usein tosi kylmä ja siihen istuminen tuntuu epämiellyttävältä – nahkapenkille istahtaminen erityisen epämiellyttävältä. Penkinlämmitin tekisi mieli kytkeä päälle heti, mutta auto kannattaa kuitenkin käynnistää ensin. Mikäli penkinlämmittimen kytkee ennen käynnistämistä, saattaa se imaista vajaasta tai huonosta akusta juuri sen kriittisen virran, jota tarvittaisiin auton käynnistymiseen.



Polttomoottoriautoista poiketen joissakin sähköautoissa penkinlämmitin on mahdollista ajastaa toimimaan yhdessä esilämmityksen kanssa, jolloin jo autoon tultaessa päästään istahtamaan lämpimään penkkiin. Niissä sähköautoissa, joissa kyseinen ominaisuus on, pääsääntöisesti ladataan myös 12 V akkua esilämmityksen aikana. Tällä pyritään varmistamaan, että ko. akun varaustila pysyy riittävänä auton "käynnistämiseksi" eli saattamiseksi Ready-tilaan.

Kun istuin on mukavan lämmin, voi penkinlämmittimen kytkeä pois päältä. Istuin on jo lämmennyt ja sen päällä istuva kuljettaja tai matkustaja saa aikaan sen, ettei se enää pääse jäähtymään häiritsevän kylmäksi. Välttämällä penkinlämmittimen tarpeettoman pitkää käyttöä, saadaan pienennettyä virrankulutusta. Kun virtaa kuluttavia laitteita on päällä vähemmän, myös latausvastus on pienempi. Tämä vaikuttaa luonnollisesti polttoaineenkulutukseen.

Kosketusnäyttö tuo kylmällä omat haasteensa

Monissa tämän päivän autoissa penkinlämmittimiäkin ohjataan kosketusnäytön kautta. Monesti, varsinkin kovilla pakkasilla, kosketusnäyttö heräilee auton käynnistämisen jälkeen käyttökuntoon varsin hitaasti, mikä pitkittää istuinlämmittimien päälle kytkemistä.

Osassa autoja on kuitenkin mahdollista asetusvalikosta valita istuinlämmittimien automaattinen päällekytkentä autoa käynnistettäessä. Sen ansiosta penkki tai penkit alkavat lämmetä heti, kun auto käynnistetään. Kun sitten muutaman kilometrin ajon jälkeen on aika sammuttaa lämmittimet, on kosketusnäyttökin jo sopivasti heräillyt ja käytettävissä.

Oikein toimimalla pystyt vaikuttamaan käyttöikään