Yhdysvaltain olympiajoukkueen johto on päättänyt muuttaa Milanon keskustassa sijaitsevan vierastilan nimeä jäätalosta (ice house) talvitaloksi (winter house). Muutos tehtiin Minneapolisissa järjestettyjen mielenosoitusten jälkeen, kun Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tullivirasto (ICE) ampui kaksi maan kansalaista kuoliaaksi.

Yhdysvaltain olympia- ja paralympiakomitea on mainostanut vierastilaa urheilijoille suunnattuna tilana, jossa maata edustavat taitoluistelijat, jääkiekkoilijat ja pikaluistelijat sekä heidän perheensä voivat kokoontua.

Tarkoituksena on ollut luoda "yksityinen ja häiriötön vapaa tila", jossa urheilijat voivat perheineen ja ystävineen kokea talvikisojen tunnelmaa yhdessä.

Tilassa järjestetän erilaisia aktiviteetteja, kuten tapaamisia olympiavoittajien ja legendojen kanssa, mitalijuhlallisuuksia ja tilaisuuksia yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yhdysvalloissa tuhannet mielenosoittajat ovat lähteneet kaduille Minneapolisissa ja opiskelijat ovat järjestäneet lakkoja eri puolilla maata. Molemmissa tapauksissa on vaadittu liittovaltion maahanmuuttoviranomaisten veätytymistä Minnesotasta kahden kuolemaan johtaneen ampumistapauksen jälkeen.

Presidentti Donald Trump on lähettänyt Minneapolisin ja Saint Paulin alueelle 3 000 liittovaltion agenttia partioimaan kadulla taktisissa varusteissa. Kyseessä on viisi kertaa Minneapolisin poliisilaitoksen kokoinen joukko.

– Mielestäni tämä on viisasta, yhdysvaltalainen taitoluistelija Amber Glenn sanoi vierastilan nimimuutokseen viitaten maanantaina Milanossa.

– On valitettavaa, että emme voi hyödyntää jää-termiä (ice) tämänhetkisen tilanteen ja joidenkin toiminnan vuoksi. Se, mitä maassani tapahtuu, on järkyttävää, ja on ahdistavaa nähdä sellaista. En voi kuvitellakaan, miltä se tuntuu niistä ihmisistä, joihin se kaikki on suoraan vaikuttanut.