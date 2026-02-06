Talviolympialaisten ympärillä on kohuttu paljon. MTV Uutiset Livessä käytiin läpi, mitä kaikkea on tapahtunut jo ennen avajaisia.

Seuraavat kaksi viikkoa penkkiurheilukansa on liimaantuneena ruutujensa ääreen, kun Italiassa vietetään talviolympialaisia. Kisojen ympärillä on ollut jälleen paljon erilaisia kohuja jo ennen perjantai-illan avajaisia.

Esimerkiksi kisojen bujdetti moninkertaistui, rakentamisen aikataulu ei ole pitänyt ja joidenkin kisapaikkojen on pelätty jäävän keskeneräisiksi.

Oman osansa soppaan ovat tuoneet myös muun muassa venäläiset urheilijat, joiden sallittiin osallistua kisoihin neutraaleina kilpailijoina; ICE-agentit, joiden kerrottiin turvaavan paikalle saapuvia Yhdysvaltojen nokkamiehiä, sekä norovirus, joka siirsi Suomen naisten jääkiekkojoukkueen peliä.

Urheilutoimittaja Ossi Karvonen, ulkomaantoimittaja Sanna Voltti ja Milanossa oleva viihdetoimittaja Aino Haili kävivät MTV Uutiset Liven lähetyksessä läpi, mitä kaikkea olympialaisten kulisseissa on jo tapahtunut ja mitä odotetaan tapahtuvan.