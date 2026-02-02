Naisten yhdistettyä dominoiva Norjan Ida Marie Hagen on surullinen siitä, että joutuu seuraamaan tällä viikolla alkavat Milano-Cortinan olympialaiset kotisohvalta käsin.
Hagen varmisti viikonloppuna Seefeldissä uransa toisen maailmancupin kokonaisvoiton, kun jäljellä on vielä kaksi maaliskuussa odottavaa osakilpailua Lahdessa ja Holmenkollenilla.
25-vuotias norjalaistähti on ollut kaikki suksilajit huomioiden talven ylivoimaisin urheilija omassa lajissaan: 12 startista on koossa kymmenen voittoa ja kaikkiaan 12 palkintosijaa.
Nämä saavutukset eivät kuitenkaan paljoa paina, kun talvikauden kohokohta jää väliin. Yhdistetty on yhä talviolympialaisten ainoa laji, jossa naisia ei ole hyväksytty mukaan kisaohjelmaan.
– Pystyn juuri ja juuri miettimään sitä asiaa, sillä olen todella surullinen, Hagen sanoi Norjan TV2:lle sunnuntaina Seefeldissä, kun maailmancupin kokonaisvoitto oli varmistunut.
– Tulee olemaan vaikeaa katsoa kisoja kotona. Olen yrittänyt unohtaa asian, mutta mitä lähemmäs kisat tulevat, sitä pahemmalta tuntuu, että emme ole siellä.
Hagen ja kumppanit osoittivat asiaa koskien mieltään viimeksi viikonloppuna Seefeldissä.
– Olemme ansainneet paikkamme, ei vain tasa-arvon vuoksi vaan siksi, että lajimme on todella siisti. Tämä on surullista.