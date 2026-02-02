Suomen olympiajoukkueen lippua Milano-Cortinan talviolympialaisten avajaisissa kantavat maastohiihtäjä Krista Pärmäkoski ja jääkiekkoilija Mikko Lehtonen.

Pärmäkoski on viisinkertainen olympiamitalisti. Lehtonen oli puolestaan mukana Leijonien Pekingistä olympiakultaa tuoneessa joukkueessa vuonna 2022.

– On ollut jo silloin joskus pienen urheilija-Kristan suuri unelma, että pääsisi olympialaisten avajaisiin lipunkantajaksi. Vastausta ei siis tarvinnut kauaa pohtia, kun tätä minulta kysyttiin. Tämä on kunniatehtävä ja ylpeydellä lähden kantamaan Suomen lippua. Nämä ovat urani viimeiset arvokisat ja on kiitollinen olo, että minulle suotiin tämä kunnia, Pärmäkoski iloitsee Suomen olympiakomitean tiedotteessa.

Pärmäkoskelle olympialaiset ovat jo viidennet, Lehtoselle kolmannet.

– Riittää kun katsoo nimiä, ketkä ovat saaneet kantaa Suomen lippua aiemmissa kisoissa, niin ymmärtää miten hieno juttu tämän on. Iso kunnia päästä kantamaan lippua, olen ylpeä saadessani edustaa Suomea olympialaisissa. Toivotaan menestystä koko joukkueelle, Lehtonen sanoo.

Milano-Cortinan talviolympialaisten avajaiset järjestetään perjantaina.