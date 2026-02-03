Suomen toiseksi lipunkantajaksi valittu Krista Pärmäkoski osallistuu Milano-Cortinan kisojen avajaisiin erityisjärjestelyjen turvin Val di Fiemmestä käsin, Suomen olympiajoukkueen johtaja Janne Hänninen vahvistaa MTV Urheilulle.
Talviolympialaisten avajaisia juhlitaan tulevana perjantaina Suomen aikaa kello 21 alkaen. Avajaisten pääpaikkana toimii legendaarinen San Siro -stadion Milanossa.
Kisojen suorituspaikkojen isojen välimatkojen takia maiden urheilijat marssivat perinteisin paraatimenoin poikkeuksellisesti neljässä eri paikassa. San Siron lisäksi nämä ovat Cortina d'Ampezzon keskusta, Predazzon mäkihyppystadion Val di Fiemmessä sekä Livignon lumikeskus.
Suomen lippua avajaisissa kantavat kokeneet urheilijat, jääkiekkoilija Mikko Lehtonen ja maastohiihtäjä Krista Pärmäkoski. Lehtonen ja Leijonat pelaavat ottelunsa Milanossa, joten San Siro on hänelle logistisesti helppo avajaispaikka.
Maastohiihtomaajoukkue on kuitenkin asettunut noin 300 kilometrin päähän Milanosta, joten Pärmäkoski johtaa Suomen joukkoja avajaisissa Val di Fiemmestä käsin. Suomen olympiajoukkueen johtaja Janne Hänninen vahvisti tämän MTV Urheilulle tiistaina.