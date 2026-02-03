Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Suomen lippua avajaisissa kantavat kokeneet urheilijat, jääkiekkoilija Mikko Lehtonen ja maastohiihtäjä Krista Pärmäkoski . Lehtonen ja Leijonat pelaavat ottelunsa Milanossa, joten San Siro on hänelle logistisesti helppo avajaispaikka.

Kisojen suorituspaikkojen isojen välimatkojen takia maiden urheilijat marssivat perinteisin paraatimenoin poikkeuksellisesti neljässä eri paikassa. San Siron lisäksi nämä ovat Cortina d'Ampezzon keskusta, Predazzon mäkihyppystadion Val di Fiemmessä sekä Livignon lumikeskus.

– On ollut jo silloin joskus pienen urheilija-Kristan suuri unelma, että pääsisi olympialaisten avajaisiin lipunkantajaksi. Vastausta ei siis tarvinnut kauaa pohtia, kun tätä minulta kysyttiin, 35-vuotias Pärmäkoski iloitsi Suomen olympiakomitean tiedotteessa maanantaina.

Ratkaisun taustalla on myös mahdollisesti aikataulupainetta. Olympialaisten maastohiihtokisat käynnistyvät naisten yhdistelmäkilpailulla avajaisten jälkeisenä päivänä Suomen aikaa kello 14. Jos Pärmäkoski valitaan tälle matkalle, valmistautuminen olisi äärimmäisen haastavaa, jos hän matkustaisi Milanoon avajaisia varten.