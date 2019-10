Yhdysvaltain kongressissa vaaditaan äärioikeistolaisia liikkeitä terroristijärjestöjen listalle – joukossa myös Suomessa väliaikaisesti kiellossa oleva Pohjoismainen Vastarintaliike

Vice News kertoo, että Yhdysvaltain ulkoministeriön terrorismin torjunta on vuoden 2011 WTC-iskun jälkeen keskittynyt ääri-islamistiryhmiin, kuten Al-Qaidaan ja Isikseen.

Vastarintaliike kielletty Suomessa

Pohjoismainen Vastarintaliikkeen toiminta on kielletty väliaikaisesti Suomessa . Poliisihallitus vaati järjestön kieltämistä sen jälkeen, kun joulukuussa 2017 Vastarintaliikkeen aktiivi Jesse Torniainen pahoinpiteli miehen Helsingin rautatientorin lähettyvillä liikkeen mielenilmauksen aikana.

Korkein oikeus määräsi PVL:n väliaikaisesti kielletyksi ja toiminnan lopetettavaksi siihen asti, kunnes KKO on ratkaissut asian. Asiasta ei vielä ole tehty päätöstä.

– On selvää, että nykyään kohtaamamme uhka on omatoimisesti radikalisoitunut asemies, sanoi Max Rose, joka on kongressin terrorisminvastaisen komitean jäsen ja yksi vetoomuksen allekirjoittajista.