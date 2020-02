Tutkija Saksan iskusta: Uhka äärioikeiston yksinäisten sutten väkivallasta kasvanut – tekijä levitti salaliittoteoriaa väestönvaihdosta

Ampumiset tapahtuivat kahdessa vesipiippukahvilassa, ja ne ovat vaatineet ainakin yhdeksän uhria. Lisäksi poliisin mukaan epäilty hyökkääjä ja toinen ihminen on löydetty kuolleena asunnosta. Saksalaislehti Bildin mukaan toinen kuolleista olisi epäillyn tekijän äiti.

Jyväskylän yliopiston poliittiseen väkivaltaan ja äärioikeistoon erikoistunut tutkija Tommi Kotonen sanoo STT:lle, että epäilty näyttää tämän hetkisten tietojen valossa toimineen yksin. Kotonen on itse tutustunut epäillyn julkaisemaan materiaaliin.

Salaliittoteorioita YouTubesta

Tekijä on muun muassa ajatellut, että turvallisuusviranomaiset ovat seuranneet häntä vuosikymmeniä ja vaikuttaneet hänen elämänkulkuunsa.

Toisaalta teosta epäilty mies on viitannut viestissään joihinkin globaaleihin salaliittoteorioihin. Hän on muun muassa levittänyt salaliittoteoriaa niin sanotuista väestönvaihdoista. Kyseisen salaliittoteorian mukaan valkoihoiset ihmiset ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon länsimaihin suuntautuvan maahanmuuton ja alhaisen syntyvyyden vuoksi.

– Hän poikkeaa niin sanotusta trendistä siinä suhteessa, että hänellä ei ole viittauksia internetin lautakulttuuriin toisin kuin usein vastaavissa iskuissa, vaan hän on enemmän osa tällaista vanhempaa, Youtubeen pohjautuvaa salaliittokulttuuria, hän sanoo.

Äärioikeistolaiset väkivallan tekijät toimivat yhä useammin yksin

Saksassa on viime aikoina oltu huolissaan äärioikeiston väkivallan uhan kasvusta. Perjantaina poliisi pidätti 12 Saksan äärioikeistoon kuuluvaa ihmistä, joiden epäillään suunnitelleen Saksan moskeijoihin samankaltaisia iskuja kuin Uudessa-Seelannin Christchurchissa viime vuonna.

Viime kesänä kristillisdemokraattien poliitikko Walter Lübcke, joka oli tunnettu avoimen pakolaispolitiikan kannattaja, ammuttiin kuoliaaksi. Äärioikeistolaisia ajatuksia tukenut mies on tunnustanut surmateon.

Myös Kotonen arvioi, että äärioikeiston väkivallan uhka on kasvanut sekä Saksassa että muualla Euroopassa. Tekijät kuitenkin toimivat yhä useammin yksin, ilman mitään taustaryhmää.

– Saksassa on ollut useita, näyttäviä iskuja, joilla on selvästi haettu julkisuutta. Toisaalta jos asiaa katsotaan pidemmällä aikavälillä, 1990-luvulla äärioikeiston väkivaltaa oli huomattavasti enemmän. Mutta nyt väkivallan tyyppi on muuttunut. Aiemmin se oli enemmän jengityyppistä väkivaltaa, nyt taas tekijöinä näyttävät olevan yksinäiset toimijat.