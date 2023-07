Supon mukaan Lahden ja Kankaanpään tapaukset ovat hyviä esimerkkejä äärioikeistoterrorismin uhkasta – "On mahdollista, että vastaavia tulee jatkossa"

Suomessa paljastuneet, epäiltyjä terrori-iskuja suunnitelleet äärioikeistoryhmät ovat suojelupoliisin (supo) mukaan hyviä esimerkkejä siitä äärioikeistoterrorismin uhkasta, josta se on varoittanut.

Poliisi tiedotti viime viikolla valmistuvista tutkinnoista, joiden mukaan neljän miehen epäillään valmistaneen Lahdessa aseita 3D-tulostamalla ja valmistautuneen tekemään terroristisen teon. Aiempi, niin sanotun Kankaanpään ryhmän epäilty terrorismirikoskokonaisuus on syyteharkinnassa.

Akselerationismissa on kyse äärioikeistolaisesta, demokratian hylänneestä aatemaailmasta, jonka mukaan yhteiskunta pitää romahduttaa terrori-iskuilla, jotta päästään valkoisten hallitsemaan totalitaristiseen yhteiskuntaan.

Santaholman mukaan molemmissa tutkinnoissa supo on antanut poliisille asiantuntijatukea terroristisesta aatemaailmasta.

Muitakin, mutta niissä ei terrorismia

Santaholma sanoo, että Lahden ja Kankaanpään ryhmien lisäksi viimeisen viiden vuoden aikana on ollut muitakin vastaavia epäilyjä. Tapaukset ovat kuitenkin päätyneet rikostutkintaan muina kuin terrorismirikoksina.

– On noussut esille muita tapauksia, joissa rikoksentekijällä on ollut äärioikeistolaista aatemaailmaa. Aina kaikissa teoissa näyttö ei riitä siihen, että olisi syytä epäillä terrorismirikoksista. Ei puhuta isoista määristä.

– Yleisesti äärioikeistossa esiintyy huomattavaa kiinnostusta aseiden ja räjähteiden hankkimista kohtaan, mutta mahdollista on myös yksinkertaisempien tekojen tekeminen, esimerkiksi teräaseilla tai ajoneuvoilla.

Lahden ja Kankaanpään ryhmien paljastuminen ei ole muuttanut supon arviota terrorismin uhkasta. Se on edelleen neliportaisen asteikon tasolla kaksi eli kohonnut.

– Seuraavien vuosien aikana uhkataso todennäköisesti pysyy ennallaan eli kohonneena. On mahdollista, että vastaavia tapauksia tulee jatkossa. Sitä ei voida poissulkea.

Terrorismin torjunnan kohdehenkilöitä oli vuodenvaihteessa noin 350. Suurin osa heistä on radikaali-islamisteja. Santaholman mukaan islamistisen terrorismin kohdalla eletään Suomessa jonkinlaista suvantovaihetta.

– Viimeisen viiden vuoden aikana äärioikeistolaisten kohdehenkilöiden määrä on kasvanut. Se on ollut merkittävä muutos kohdehenkilöiden ryhmässä.

Jopa lapset altistuvat väkivaltaisille ideologioille

– Se on merkittävä tekijä, joka on vaikuttanut äärioikeistolaisen terrorismin leviämiseen. Se ei ole paikkasidonnaista, vaan riittää, että on internetyhteys, niin pystyy radikalisoimaan itseään.