Istunnon on määrä alkaa kello 9.30.
Helsingin käräjäoikeus käsittelee tänään Töölössä perjantaina tapahtuneesta joukkopahoinpitelystä epäiltyjen miesten vangitsemista.
Poliisi vaatii miehiä vangittavaksi muun muassa törkeistä pahoinpitelyistä epäiltyinä.
Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan tapahtuneet liittyvät jalkapallohuliganismiin. Tapahtumat käynnistyivät, kun baarin ikkunasta heitettiin sisälle suuri kivi. Ravintoloisijan mukaan jalkapallojoukkue HIFK:n ultrakannattajat olivat käyneet paikalla olleiden jääkiekkojoukkue Jokereiden kannattajien kimppuun. Ravintolassa kerrotaan olleen myös joitain jalkapalloseura HJK:n kannattajia.
MTV seuraa vangitsemisten etenemistä käräjäoikeudessa. Ensimmäisen vangitsemiskäsittelyn on määrä alkaa kello 9.30.
Vangittavaksi vaaditut kymmenen miestä ovat iältään 20-40-vuotiaita. Heidän joukossaan on vuonna 2016 tapahtuneesta Asema-aukion pahoinpitelystä tunnettu uusnatsistisen Pohjoismaisen vastarintaliikkeen entinen aktiivi Jesse Torniainen. Torniainen on tuomittu aiemmin useista väkivaltarikoksista.
Muutamilla muillakin heistä on rikostaustaa.