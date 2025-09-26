Kokoukseen on komennettu satoja kenraaleja ja amiraaleja.

Yhdysvaltain puolustusministerin Pete Hegsethin ensi viikoksi koolle kutsuman korkeiden upseerien kokouksen syynä on Yhdysvaltojen uuden kansallisen puolustusstrategian käsittely, kertoo uutistoimisto Bloomberg omien lähteidensä perusteella.

Uuden strategian ytimessä on Yhdysvaltojen aluepuolustus ja Kiinan vaikutusvallan hillitseminen Tyynenmeren alueella.

Kokoukseen on komennettu satoja kenraaleja ja amiraaleja. Tällainen suuri upseeriston koolle kutsuminen on erittäin harvinaista. Yhdysvaltojen puolustusministeriö Pentagon ei ole kertonut kokouksen syytä.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja varapresidentti J. D. Vance vähättelivät kokouksen harvinaisuutta siitä kysyneille toimittajille Valkoisessa talossa torstaina.

– Eihän se nyt niin epätavallista ole, mutta te nyt vain haluatte tehdä siitä ison jutun, Vance sanoi.

Kokous pidetään merijalkaväen tukikohdassa Virginiassa.