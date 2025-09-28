Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu Yhdysvaltain korkeiden sotilasjohtajien tapaamiseen tiistaina Quanticossa Virginiassa, kertoo muun muassa Reuters.
Yhdysvaltain puolustusministerin Pete Hegsethin ensi viikoksi koolle kutsuman korkeiden upseerien kokouksen syynä on Yhdysvaltojen uuden kansallisen puolustusstrategian käsittely, kertoo uutistoimisto Bloomberg omien lähteidensä perusteella.
Uuden strategian ytimessä on Yhdysvaltojen aluepuolustus ja Kiinan vaikutusvallan hillitseminen Tyynenmeren alueella.
Kokoukseen on komennettu satoja kenraaleja ja amiraaleja. Tällainen suuri upseeriston koolle kutsuminen on erittäin harvinaista. Yhdysvaltojen puolustusministeriö Pentagon ei ole kertonut kokouksen syytä.