Yhdysvaltojen Virginiaan lennätettiin amerikkalaista kenraalikuntaa tukikohdistaan ympäri maailmaa. Kokouksesta teki poikkeuksellisen se, että se oli kutsuttu koolle pika-aikataululla eikä sen tarkoitusta ollut kerrottu etukäteen edes maan sotilasjohdolle.

Virginian kenraalikunnan kokousta isännöi sotaministeri Pete Hegseth ja paikalla on myös presidentti Donald Trump. Kokoukseen osallistui korkean tason komentajia, kuten kenraaleja ja amiraaleja. Heitä oli lennätetty kokoukseen myös kriittisiltä alueita Lähi-idästä ja Tyynenmeren alueelta. Myöskään osallistujilla ei ollut tarkkaa tietoa kokouksen asiasisällöstä.

– On todella hämmentävää, miksi tätä ei voitu järjestää virtuaalisesti, koska satojen kenraalien lennättäminen kokoukseen maksoi miljoonia dollareita, analysoi kokousta MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Lala Ylitalo Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Merkittävä summa dollareita on varmasti uponnut myös kokouksen turvallisuuden takaamiseksi, kun paikalla oli sotilasjohdon lisäksi myös presidentti Trump ja sotaministeri Hegseth.

– On arvioitu, että paikalla on ollut tuhansia turvallisuushenkilöitä ja sotilaita, että turvatoimet ovat varmasti olleet kovat, sanoo Ylitalo.

Kokoukseen oli pakko osallistua

Ylitalo seurasi tarkasti kokouksen julkista osuutta, niin sotaministeri Hegsethin kuin presidentti Trumpin puheita. Yhdysvaltojen joukkojen korkeimmille komentajille ei annettu vaihtoehtoa olla osallistumatta kokoukseen.

– Trump itse puheenvuoronsa alussa vitsaili sillä, että ei tarvitse olla hänen kanssaan samaa mieltä. Trumpin mukaan yleisöstä saa poistua, mutta sieltä poistuessaan lähtee todennäköisesti sotilasarvo ja tulevaisuus. Eli käytännössä ei ollut vaihtoehtoa olla tulematta kokoukseen, kertoo Ylitalo.

Koska puheiden sisältö ei paljastanut mitään merkittävää syytä sotilasjohdon kokoukselle, näyttää se olleen vain suuri mediatemppu.

– Voi olla että Hegseth nyt vain halusi saada itselleen näkyvyyttä. Hän on käyttänyt paljon rahaa ja aikaa oman mediakuvansa kiillottamiseen, sanoo Ylitalo.

