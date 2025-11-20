Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä toteaa, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on nyt tiukassa paikassa.
Valkoinen talo kommentoi illalla Suomen aikaa Ukrainan rauhansuunnitelmaa.
Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavittin mukaan Yhdysvaltain rauhansuunnitelma on hyvä sekä Venäjälle että Ukrainalle ja se pitäisi olla molempien hyväksyttävissä.
Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä toteaa, että suunnitelmassa ei ole kovin paljoa hyvää Ukrainalle.
– Itsenäisyys säilyy, mutta muutenhan tuo lista näyttää kovin paljon siltä kuin mitä Suomelle esitettiin vuonna 1944. Tiukassa paikassa nyt (presidentti Volodymyr) Zelenskyi on.
Mediatietojen mukaan suunnitelmassa todetaan, että niin Ukrainan kuin Venäjän tulisi saada turvatakuut. Muissa ehdoissa Ukrainan turvatakuita kuitenkin mitätöidään. Penttilän mukaan ainoat uskottavat turvatakuut olisivat Amerikan antamat turvatakuut.
– En usko, että niitä kovin nopeasti ollaan antamassa. Joten kyllä tässä mentäisiin tilanteeseen, jossa Ukraina olisi "vaaran vuosien" aikakaudessa.