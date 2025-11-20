



Risto E.J. Penttilä: Zelenskyi teki jo viisaasti 2:23 Risto E. J. Penttilä: Ukraina-suunnitelma muistuttaa Suomelle tehtyjä vaatimuksia vuonna 1944 Julkaistu 20.11.2025 22:40 Jari Heikkilä jari.heikkila@mtv.fi Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä toteaa, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on nyt tiukassa paikassa. Valkoinen talo kommentoi illalla Suomen aikaa Ukrainan rauhansuunnitelmaa. Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavittin mukaan Yhdysvaltain rauhansuunnitelma on hyvä sekä Venäjälle että Ukrainalle ja se pitäisi olla molempien hyväksyttävissä. Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä toteaa, että suunnitelmassa ei ole kovin paljoa hyvää Ukrainalle. – Itsenäisyys säilyy, mutta muutenhan tuo lista näyttää kovin paljon siltä kuin mitä Suomelle esitettiin vuonna 1944. Tiukassa paikassa nyt (presidentti Volodymyr) Zelenskyi on. Mediatietojen mukaan suunnitelmassa todetaan, että niin Ukrainan kuin Venäjän tulisi saada turvatakuut. Muissa ehdoissa Ukrainan turvatakuita kuitenkin mitätöidään. Penttilän mukaan ainoat uskottavat turvatakuut olisivat Amerikan antamat turvatakuut. – En usko, että niitä kovin nopeasti ollaan antamassa. Joten kyllä tässä mentäisiin tilanteeseen, jossa Ukraina olisi "vaaran vuosien" aikakaudessa. Lue myös:





Valkoinen talo kommentoi rauhansuunnitelmaa

Valkoisen talon mukaan erityislähettiläs Steve Witkoff ja ulkoministeri Marco Rubio ovat tällä viikolla keskustelleet rauhansuunnitelmasta ukrainalaisten kanssa. Penttilä toteaa, että suunnitelma näyttää melko paljon venäläisten toivelistalta.

– Mutta samaan aikaan on tosiasia, että alueluovutuksilta ei tulla välttymään. On tosiasia, että myönnytyksiä Ukraina tulee paljon tekemään ennen kuin rauhaan päästään. Mutta silti tuo lista on lähempänä Moskovaa kuin Kiovaa.

Penttilä toteaa Trumpin uskovan Witkoffiin, sillä tämä neuvotteli rauhan Lähi-itään.

– Luulen, että tehtävä on annettu: neuvottele rauha. Trump ei paljon yksityiskohdista välitä eikä varmasti edes tiedä. Hän luottaa tähän neuvottelijaan. En usko, että hän (Trump) on vielä perehtynyt tähän asiaan.

Penttilän mielestä Zelenskyi puolestaan teki jo viisaasti sanoessaan, että Ukraina on valmis tekemään työtä Yhdysvaltain kanssa rakentavasti.

– Tämähän on ainoa tapa, jolla Zelenskyi voi tämän vielä voittaa.