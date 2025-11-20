Valkoisen talon lehdistösihteerin mukaan Yhdysvaltain erityislähettiläs Witkoff ja ulkoministeri Rubio ovat "hiljaisesti" työskennelleet rauhansuunnitelman parissa kuukauden ajan.

Yhdysvaltain rauhansuunnitelma on hyvä sekä Venäjälle että Ukrainalle, sanoo Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt.

– Se on hyvä suunnitelma sekä Venäjälle että Ukrainalle, ja meidän mielestämme sen pitäisi olla hyväksyttävissä molemmille osapuolille, hän sanoi lehdistötilaisuudessa Suomen aikaa illalla.

Leavittin mukaan Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff ja ulkoministeri Marco Rubio ovat "hiljaisesti" työskennelleet rauhansuunnitelman parissa kuukauden ajan. Hän sanoi, että Yhdysvallat on keskustellut sekä Venäjän ja Ukrainan kanssa.

Neuvottelut kuitenkin jatkuvat lehdistösihteerin mukaan edelleen. Leavitt sanoi, että presidentti Donald Trump tukee rauhansuunnitelmaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanslia vahvisti aiemmin, että Ukraina oli saanut luonnoksen rauhansuunnitelmasta. Ukraina on kanslian mukaan valmis tekemään rakentavaa yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa.