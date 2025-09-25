Yhdysvalloissa puolustusministeriö Pentagon on kutsunut satoja kenraaleja ja amiraaleja koolle kiireellisesti Virginiaan.
Asiasta uutisoivan The Washington Postin mukaan edes kärkitason kenraalit eivät tiedä kokoontumisen syytä.
Lehden lähteiden mukaan määräyksen kokoontumiselle on antanut puolustusministeri Pete Hegseth. Kokoontuminen järjestetään ensi viikolla.
The Washington Postin mukaan kyseessä on erittäin poikkeuksellinen tilanne ja määräys on lähetetty Yhdysvaltain korkean tason sotilashenkilöstölle maailmanlaajuisesti.
Pentagonin tiedottaja vahvistaa, että Hegseth tapaa sotilasjohtoa. Tiedottaja ei kuitenkaan kerro tarkemmin tilaisuudesta.
The Washington Postin mukaan määräys on herättänyt turhautumista siitä, että monet ulkomaiden asemapaikoissa olevat komentajat joutuvat osallistumaan paikan päälle Hegsethin yllättävään kokoukseen.
Jotkut ovat myös kyseenalaistaneet määräyksen järkevyyden:
– Se heikentää komentoketjua, jos jotain yllättävää tapahtuu, sanoo nimettömänä pysyttelevä puolustusviranomainen.
Hegseth on aiemmin vaatinut aktiivipalveluksessa olevien kenraalien määrän vähentämistä.