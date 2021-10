Yhdysvalloissa valtion velkakatto uhkaa taas – onko myyttisessä tuhannen miljardin dollarin platinakolikossa pelastus?

Idea on yksinkertainen: Yhdysvaltain valtiovarainministeriöllä on vuoden 1996 lain mukaan oikeus lyödä platinakolikkoja vapaavalintaisella arvolla, vain nimeämällä kolikon arvoksi haluttu rahamäärä. Tähän tarvitaan vain valtiovarainministerin, tätä nykyä Janet Yellenin käsky, ja kolikkopaja saisi sen valmiiksi parissa päivässä.

Uskalias kikka

Kongressi ei ole pitänyt kolikosta yhtään, koska sillä on budjettiasioissa päätösvalta. Myös inflaatiopeikosta on varoitettu.

Nyt idea on pulpahtanut uudestaan esiin. Mun muassa kolikkopajan entinen johtaja Philip Diehl on sanonut Axios-julkaisulle, että platinaa on yllin kyllin, ja Yellenin luvalla tarvitaan vain muutos muottiin, niin kolikko on valmis tunneissa.