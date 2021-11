Kirjeenvaihtajan kommentti: USA:ssa demokraattien uskottavuus horjuu – miten kansa voi luottaa puolueeseen, jonka poliitikot eivät luota oman puolueen johtoon?

Demokraattien edustajainhuoneen puhemiehellä Nancy Pelosilla on ollut pitkät ja hikiset viikot. Hän on yrittänyt tanssia niin puolueen progressiivisten kuin maltillisten pillin mukaan, mutta epäonnistui jälleen tällä viikolla puolueen yhdistämisessä.

Kuluvalla viikolla Pelosi lupasi useamman päivän ajan, että edustajainhuoneessa äänestetään vihdoin kummastakin presidentti Joe Bidenin jättimäisistä lakipaketeista. Toinen paketeista on jo senaatissa hyväksytty 1,2 biljoonan dollarin infrastruktuuripaketti, jolla rahoitetaan teitä, siltoja ja rautateitä.

Kiistanalaisempi on sosiaaliturva- ja ilmastonmuutospaketti, minkä hintalappu hirvittää puolueen maltillisempia. Pelosi on luvannut, ettei infrastruktuuria hyväksytä ennen kuin sosiaaliturvapaketista on myös sovittu.