Ei grammoja ja kiloja, vaan unsseja ja paunoja – Boris Johnson haluaa britti-imperiumin ajan mittayksiköt takaisin käyttöön

Metrijärjestelmä on ollut Britanniassa yleisesti käytössä jo 1960-luvulta lähtien, siis ennen maan liittymistä Euroopan unioniin.

Unssi on 28,35 grammaa, apteekkarin unssi 31,3 grammaa ja pauna 453,6 grammaa. Jaardi on 91,44 senttimetriä ja neliötuuma 6,45 neliösenttimetriä. Lyhyt tonni on 907,18 kilogrammaa. Bushel 36,37 litraa. Ja niin edespäin.