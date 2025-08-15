Alaskalaisesta tukikohdasta maailman napa – tällainen on Trumpin ja Putinin tapaamispaikka

Hirvet ja karhut käyskentelevät Elmendorf-Richardsonin lentotukikohdan lähettyvillä, epätietoisina kotiseutuunsa kohdistuvasta valtavasta huomiosta.
Anchoragen vajaan kolmensadantuhannen ihmisen ja puolentoistatuhannen hirven kaupungista on yhtäkkiä tullut tunnettu ympäri maailman, Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien valittua sen huippukokouksensa sijainniksi.
Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamisessa käsitellään Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.
Trumpin tavoite tälle kokoukselle on toinen tapaaminen, johon osallistuisi myös itse Ukraina.
Mutta miksi tällä kertaa paikaksi on valittu juuri Anchorage, ja tarkemmin Elmendorf-Richardsonin lentotukikohta?
Alaskan suurin
Mittavat turvatoimenpiteet valtionjohtajia varten ovat helpommat toteuttaa tukikohdassa kuin keskellä kaupunkia.
Siinä mielessä valtava Elmendorf oli Anchoragessa ilmiselvä valinta – se on Alaskan suurin sotilaslaitos, jossa on yli 800 rakennusta, kaksi kiitorataa ja 240 kilometriä teitä.
Se työllistää yli 6 000 ihmistä, sen sisällä asuu kolmisentuhatta asevoimien työtekijää ja perheenjäsentä, ja perheiden lapsille on omia kouluja.
Elmendorfista on kasvanut yksi Yhdysvaltain tunnetuimmista tukikohdista, ja sen strateginen maantieteellinen asema on ollut tärkeä sekä kylmän sodan aikana että nyt.
Presidentit ovat vuosien varrella pysähtyneet sinne Aasian-matkoillaan tankkaamaan Air Force One -konettaan.
"Kunnioita hirven henkilökohtaista tilaa"
Anchorage itsessään on ehkä symbolisesti hyväksyttävän neutraali, koska Alaska tekee Yhdysvalloista Venäjän naapurin – Venäjän ja Yhdysvaltain lähimpien pienten saarien välillä on vain muutama kilometri.
Yhdysvallat osti Alaskan Venäjältä vuonna 1867, ja osavaltion historia näkyy katukuvassa – Anchoragessa on edelleen useita ortodoksikirkkoja.
Anchorage on maantieteellisesti kaukana itse puheenaiheesta, Ukrainasta, ja sitä ympäröi dramaattinen, vuoristoinen maisema.
Elmendorfin sijainti Alaskan legendaarisen luonnon helmassa johtaa myös käytännön ohjeisiin tukikohdan henkilökunnalle ja asukkaille. Heitä kehotetaan tähän vuodenaikaan, hirvien vasomisaikana, "kunnioittamaan hirven henkiökohtaista tilaa".