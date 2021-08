Yhdysvalloissa presidentti Biden kehottaa New Yorkin kuvernööriä Andrew Cuomoa eroamaan seksuaalisen häirinnän vuoksi

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kehottanut julkisesti puoluetoveriaan, New Yorkin osavaltion kuvernööriä Andrew Cuomoa eroamaan virastaan. Biden kertoi mielipiteensä asiaan toimittajille lehdistötilaisuudessa.

Presidentin kehotus seurasi New Yorkin osavaltion oikeusministerin Letitia Jamesin määräämää tutkintaa, jossa todettiin, että Cuomo olisi syyllistynyt seksuaaliseen häirintään 11 eri naisen kohdalla.

Tutkinnan mukaan Cuomo on kosketellut naisia häiritsevästi ja lausunut seksuaalisesti vihjailevia kommentteja, jotka ovat luoneet naisille epämiellyttävän työympäristön. Tutkinnan mukaan Cuomo olisi rikkonut sekä osavaltion että liittovaltion lakeja. Cuomo on kiistänyt tehneensä väärin ja on ilmaissut, ettei aio erota.