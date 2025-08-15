Kutsunnat alkavat tänään – tilaisuuksiin osallistuu syksyn aikana lähes 38 000 miestä

Tänä vuonna kutsuntavuorossa ovat vuonna 2007 syntyneet miehet.All Over Press
MTV UUTISET – STT

Kutsuntatilaisuuksiin osallistuu syksyn aikana yhteensä lähes 38 000 nuorta miestä.

Kutsunnat asepalvelukseen alkavat tänään perjantaina. Asiasta kertoo Puolustusvoimat tiedotteessa.

Aluetoimistojen järjestämiin tilaisuuksiin osallistuu myös aiemmilta vuosilta uudelleen tarkastettavaksi määrättyjä sekä ilman laillista estettä kutsunnoista pois jääneitä henkilöitä.

Kutsuntatilaisuuksia järjestetään tänä syksynä lähes 240 eri paikkakunnalla.

Puolustusvoimat kannustaa tiedotteessaan kutsunnanalaisia esittämään omat palvelukseen liittyvät toiveensa kutsuntalautakunnalle. Palveluksessa voi hyödyntää esimerkiksi siviilissä hankittua koulutusta tai omia mielenkiinnon kohteita.

Haku naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen on käynnissä ja päättyy 5. tammikuuta 2026.

Kutsunnat päättyvät tänä vuonna 15. joulukuuta.

